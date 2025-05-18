阿盟峰會開幕　強調巴勒斯坦仍是首要議題

第34屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議（阿盟峰會）上周六（17日）在伊拉克首都巴格達開幕。阿盟秘書長蓋特在發言時強調，巴勒斯坦事業仍是阿拉伯世界和阿盟的首要議題。

蓋特在發言中指，阿盟成立80年來，始終是連結阿拉伯各國人民的紐帶，外部勢力干涉讓阿拉伯國家的安全難以得到保障，巴勒斯坦和黎巴嫩仍在遭受侵略，敍利亞重建困難重重，蘇丹正經歷最為嚴峻的人道主義危機，也門、利比亞等面臨戰爭和衝突威脅。他表示，阿拉伯國家有信心共同克服危機，實現地區穩定與安全。

聯合國秘書長古特雷斯出席開幕式，並在發言中對以色列擴大在加薩地帶的地面行動表示震驚；加薩地帶需要永久停火、無條件釋放在押人員以及實現人道救援物資自由流通，只有落實兩國方案才能實現持久和平。

本屆峰會輪值主席伊拉克總統拉希德在開幕式上強調，政治解決和全面對話是結束危機的唯一途徑。伊拉克總理蘇達尼在發言中說，應立即停止對加薩地帶和約旦河西岸地區的襲擊，確保人道救援物資進入不受阻礙。他同時呼籲阿拉伯國家加強協調，共同應對恐怖主義、人口販賣、毒品和氣候變化等問題。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯在講話中指，在日益嚴峻的地區和國際挑戰中，巴勒斯坦事業正處於極其危險的階段。他呼籲通過有關計劃結束戰爭、實現和平。