蔡英文訪英演說　台灣將積極與美對話應對關稅

台灣地區前領導人蔡英文正訪問歐洲，她上周六（17日）在倫敦政經學院（LSE）發表演說，指出台灣有多次應對全球貿易體系調整的經驗，這讓台灣更能有信心地回應美國政府的關稅政策。她相信台灣政府會全力以赴，積極與美國展開建設性的對話，協助產業調整，維護台灣經濟與金融穩定，讓台灣繼續保持競爭力、持續對全球貿易體系作出貢獻。

蔡英文指出，當前的貿易衝突正在動搖近數十年來的國際貿易規則和秩序，美國的政策變化已迫使各地政府和企業紛紛調整，以維持經濟和金融穩定，許多政府也選擇與美國進行雙邊談判。不過，歷史經驗顯示，唯有多邊體制能為全球提供長久解方，唯有主要利益關係方的通力合作和協調，才能夠重塑全球貿易架構，建立更平衡、永續的新秩序。

蔡英文說，台灣近幾十年歷經多次全球危機，而每一次台灣都化危機為轉機、進一步推動轉型與升級，讓經濟體系更為強健，且台灣從未倒退至保護主義思維。台灣應該在尋求全球新平衡的過程中扮演更積極角色，並且在多個動盪時刻展現韌性，證明自己是值得信賴的夥伴。她續指，全球安全環境也日益嚴峻，面臨貿易與安全的雙重壓力，確保民主制度的效能與社會的團結是格外重要。