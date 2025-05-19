直接談判內幕曝光　俄要求烏軍撤出4區才商停火

俄羅斯和烏克蘭代表團上周五（16日）在土耳其伊斯坦布爾恢復直接談判，只同意交換戰俘和原則上願意繼續接觸談判。周日（18日）報道指，俄方在會上要求烏軍從扎波羅熱、赫爾松、頓涅茨克和盧甘斯克地區撤軍，然後才會談判停火和其他問題。若烏方不從，俄軍可能繼續進攻哈爾科夫和蘇梅地區。烏克蘭反對，並要求立即停火及開始談判。

報道指，俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基向烏方提出多項要求，包括烏克蘭應成為中立國；烏克蘭不得在領土上部署任何外國武裝部隊和大規模殺傷力武器；俄烏應相互放棄賠償要求和任何補償；在烏克蘭，講俄語公民的權利應按照歐洲標準在法律上得到保障；烏克蘭應完全放棄克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱5個地區的主權聲索，不反對國際社會承認其新地位。

梅金斯基還表明，只有烏克蘭從扎波羅熱、赫爾松、頓涅茨克和盧甘斯克地區撤軍，俄方才會談論停火和其他問題，否則俄方可能繼續進攻哈爾科夫和蘇梅地區。烏方對此表示強烈反對，梅金斯基則指俄羅斯不想要戰爭，但如果不得不戰，準備好繼續戰鬥，一直打下去，「彼得大帝時期，俄羅斯和瑞典打了21年。如果不是那場戰爭，瑞典仍然是一個大國。烏克蘭能撐多久？」。