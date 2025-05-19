前列腺癌轉移骨骼無法根治　患者或仍可存活10年

美國前總統拜登周日（18日）公布自己患前列腺癌的消息，他在任期間是美國史上最年長總統，屢因高齡被質疑健康問題，去年與特朗普進行總統選舉辯論時表現差強人意而遭民主黨逼宮，宣布不再尋求連任。

專家指，骨骼是常見的癌細胞轉移位置，一旦擴散到骨頭，便無法根治，但部分出現轉移的癌症患者仍可能存活5年、7年，甚至10年以上。杜克大學前列腺癌專家穆爾（Judd Moul）表示，經常診治與拜登同齡、病情相似的患者，過去10年間，這類患者的存活率幾乎翻了3倍。

奧蘭多健康中心泌尿科醫生布拉姆巴特則表示，即使是高危前列腺癌患者，只要癌癥得到治療，也能過上相當正常的生活，擁有良好的生活質量。至於具體的治療方案，他認為可能需要針對每位患者的具體情況進行個性化的設計，並可能同時採用多種治療方式，例如激素療法、化療或電療，有些治療可能會影響記憶力、情緒和生活質量，所以不能太過激進，必須非常謹慎地選擇最終方案。他估計拜登的治療可能需要幾周時間才能見效。

拜登去年2月接受年度健康檢查，當時醫生評估他「適合繼續擔任總統」，他今年1月受訪時曾坦言：「我會不會撐到86歲？誰知道呢？目前為止還好，但誰知道接下來會怎樣？」拜登家族過往有腫瘤病史，他本人在1988年曾動過腦動脈瘤手術；他的長子博．拜登（Beau Biden）則於2015年因腦癌逝世，終年46歲。