俄尋求消除烏戰事根源　魯比奧威脅進一步制裁

俄烏直接談判無成果，俄羅斯總統普京周日（18日）受訪時指俄方正尋求通過消除烏克蘭衝突的根源來實現持久和可持續的和平。同日，美國國務卿魯比奧再次威脅如果俄烏未能達成停火協議，美國準備對俄羅斯實施進一步制裁。

普京表示，俄羅斯擁有足夠的實力和資源把烏克蘭戰事推向合理的結局，同時實現莫斯科的關鍵目標。他強調俄羅斯希望消除造成這場危機的原因，為長期可持續的和平創造條件，確保俄羅斯國家安全，以及克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區人民的利益。普京指出，上述地區的民眾認為俄語是母語，並視俄羅斯為祖國。對於俄美接觸，普京承認包括美國總統特朗普在內的美國人民都有自己的國家利益，俄羅斯尊重這一點，並希望得到同樣對待。

另一邊廂，魯比奧重申美國不希望俄烏談判無限期拖延，美方正在努力實現和平，結束一場血腥、代價高昂且破壞力十足的戰爭，這需要一定的耐心，但沒有時間可以浪費，世上還有很多其他事情需要美國關注，美方不想捲入這種無休止的談判，必須取得一些進展向前邁進。他指華府會研究俄烏提出的停火建議，若想法是現實且合理，相信是取得進展。

魯比奧亦警告，如果未能達成協議，美國準備進一步制裁俄羅斯，相信國會參眾兩院將通過參議員格雷厄姆提出的法案，對購買俄羅斯石油、天然氣和鈾的國家徵收500%進口關稅。