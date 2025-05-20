美調整晶片出口管制表述　華稱歧視性措施本質沒變

中國商務部新聞發言人周一（19日）就美國商務部調整晶片出口管制有關表述回答記者提問，批評美方濫用出口管制措施，以莫須有罪名對中國晶片產品加嚴管制，甚至干涉華企在中國境內使用國產晶片；直斥美方的手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑，中方堅決反對。

美國商務部調整上周一（12日）發布的人工智能（AI）晶片出口管制指南新聞稿相關表述，將「在世界任何地方使用華為昇騰晶片均違反美國出口管制法規」調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。中國商務部新聞發言人認為，美方調整表述後，指南本身的歧視性措施和扭曲市場本質並沒改變。發言人指摘，美方行為嚴重損害華企權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定並衝擊全球科技創新，這種以單邊保護主義手段妄圖圍堵、孤立他國的做法，終將損害美自身產業競爭力，其結果只能是搬起石頭砸自己的腳。

中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施。發言人強調，雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，通過中美經貿磋商等機制加強立場溝通，有效管控分歧，協商解決各自關切，推動構建可持續、長期、互利的雙邊經貿關係。如美方一意孤行，繼續實質性損害中方利益，中方必將採取堅決措施維護自身正當權益。