系統尋失蹤老人　認知障礙患者將受益

英國每年約有4萬名認知障礙症患者從家中走失，若未能及時尋獲，將面臨風險。英媒周日（18日）報道，當地一間科技公司開發出一款系統，為搜救團隊提供關鍵支援，協助他們在患者遭遇嚴重傷害前及時尋獲對方。

該系統透過統計模型預測失蹤者位置，整合其姓名、住址和最後出現地點等基礎訊息，同時分析特殊人群的行為模式，如認知障礙症患者通常直線行走，只在岔路口轉方向；嚴重自閉症患者則容易被水體、鐵路橋樑等結構吸引。每次成功尋人後，相關數據會更新至中央系統優化模型。

搜救隊員可透過手機應用程式即時接收系統推送的定位資訊，配備設有車載路由器的救援車輛，利用行動網絡和低軌衞星保持通訊暢通，省去傳統紙質地圖傳遞的時間損耗。行動指揮車內，規劃人員可同步查看隊員即時位置、手機直播畫面、無人機空拍及最新統計預測。

搜救隊表示，基於即時通訊技術使隊員們能快速並行響應，在接獲警方通知後，在家就能開始部署。團隊負責人貝里（Sean Berry）強調，對走失人員而言，每一分鐘都生死攸關。搜救隊指，未來將引入人工智能（AI）技術，有望系統能進一步提升尋人精準度，為認知障礙症患者等容易走失人群構建更可靠的安全網。