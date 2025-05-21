【東方日報世界視線】利誘特朗普獲益　冀換取中東和平

美國總統特朗普上周出訪沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋，是他上任以來最得心應手及意氣風發的日子。雖然特朗普為國家及商界爭取到大額投資，但如今他被嚴厲批評，指他亦為自己的家族取得大量利益，明顯有利益衝突之嫌。而卡塔爾擬饋贈約值4億美元的豪華客機，起碼特朗普任內可以使用。

在特朗普出訪中東三國之前，他的兒子、負責營運管理特朗普集團的唐納德及埃里克，正計劃在卡塔爾興建高爾夫球場，並要在阿聯酋杜拜市中心，興建一座超豪華新地標、樓高80層的「特朗普大樓」。而特朗普女婿庫斯納管理的基金，更得到沙特阿拉伯公共投資基金注資20億美元。此外，埃里克與特朗普家族加密貨幣項目「世界自由金融」的聯合創始人、美國中東問題特使威特科夫，於去年底前往阿聯酋，出席比特幣中東及北非會議。

面對記者的質疑，白宮發言人萊維特只表示特朗普為了服務美國人而放棄奢華生活，強調所有接受送贈的程序將完全符合法律。

特朗普的中東之行，顯示美國政府在他任內，要啟動及發展一個嶄新的政治、經濟規劃，這也正是歐盟政府所擔心的。正正由於俄烏戰爭的糾纏，以及歐盟的去工業化，歐洲對於美國政商界來說，已逐漸失去經濟價值。相反，中東的阿拉伯國家，有極大野心走向高度現代化，長遠擺脫經濟上對化石能源輸出的嚴重依賴，而美國的金融財務、資訊及人工智能科技、酒店旅遊及娛樂等服務，可提供這些國家巨大發展支援，因此特朗普是在帶動與中東合作，成為新的發展動力，利雅得、多哈、杜拜將會成為新焦點發展，取替倫敦、巴黎、法蘭克福。

要實現這個新的政治規劃，中東國家正需要美國在中東無可替代的影響力去實現和平，所以，華府須處理好以色列與伊朗的矛盾，以及地區勢力問題。中東的阿拉伯國家首先希望美國控制以色列的擴張野心，以免釀成戰禍及種族滅絕。另外，它們當然不希望伊朗擁有核武，但亦不能接受美國使用武力襲擊伊朗的核設施，這不單止更會迫使伊朗擁有核武，以及激化美伊、以伊矛盾，也會令以色列更加囂張，對其阿拉伯鄰國更加兇殘，中東將會長時間處於戰亂。

或許中東國家向特朗普家族輸送在地的龐大利益，就是要綁定他維護中東和平。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻