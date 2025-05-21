英凍結與以貿易談判　歐盟審查與以協議

繼聯同法國和加拿大促請以色列停止擴大加薩軍事行動後，英國周二（20日）再宣布暫停與以色列談判貿易協議，並召見以色列大使表明立場。英國首相施紀賢對以色列擴大軍事行動感到驚駭，外交大臣林德偉批評以色列阻攔援助，擴大戰爭、無視盟友憂慮的舉動站不住腳，必須停止。

林德偉周二在國會發表演說，指摘以色列總理內塔尼亞胡圖謀把加薩人趕出家園，強迫他們瑟縮於南部一角，且只容許他們獲得所需小部分援助。他指出，以色列政府有責任介入並制止侵略行為，惟一直不行動，令巴勒斯坦社區和「兩國方案」受到威脅。英方敦促內塔尼亞胡政府選擇停火道路，否則將受到歷史審判。

林德偉補充，英國將根據2030年兩國關係路線圖審查雙邊合作，指摘內塔尼亞胡政府的行動使審查成為必要，並強調縱使英國希望與以色列人民建立基於共同價值觀的牢固友誼，但加薩戰爭正損害兩國政府關係。他引述施紀賢指，如果以色列繼續軍事進攻，無法確保援助物資不受阻礙分發，英國將採取進一步行動回應。

以色列外交部同日反擊，強調英國託管已在77年前結束，外部壓力不會改變以色列捍衞國家安全、抵禦試圖摧毀以色列的敵人的道路。英國政府宣布暫停談判貿易協議前，根本沒有推進談判，又強調貿易協議性質上屬互惠互利，如果英國政府出於癡迷反以色列和國內政治考慮，不惜損害自身經濟，那是英國的決定。

另外，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯同日宣布，因應以色列在加薩涉嫌侵犯人權行為，歐盟將對《歐盟-以色列聯繫國協議》啟動審查，在歐盟外交部長會議上獲得27個成員國中絕大多數國家支持。以色列外交部長薩爾強調，他一直在與歐盟外長舉行會談，以避免經濟合作可能中斷。