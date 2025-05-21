中國東盟自貿區3.0版談判完成　促進產供鏈融合

中國-東盟經貿部長特別會議周二（20日）以線上方式舉行，中方與馬來西亞等東盟十國經貿部長共同宣布全面完成中國-東盟自貿區3.0版談判。中國商務部周三（21日）發布消息，部長王文濤在會上批評近期個別經濟體濫施對等關稅、實施經濟霸凌，中方願與東盟一道，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

3.0版談判於2022年11月啟動，歷經近兩年共9輪正式談判，去年10月實質性結束。在各國經貿部長全力協調和共同推動下，雙方全面完成談判，向簽署升級議定書的目標邁出關鍵一步。3.0版將發出維護自由貿易與開放合作的強音，打造包容、現代、全面、互利的自貿協定，有力促進中國-東盟命運共同體建設。

內媒報道指，在全球經貿面臨重大挑戰下，雙方全面完成談判，將為區域和全球貿易注入更大確定性。3.0版包含數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、海關程序與貿易便利化、衞生與植物衞生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作共9個新增章節，有利雙方在新形勢下推進更寬領域、更深層次的區域經濟一體化，促進雙方產供鏈深度融合。