女高中生被迫賣淫10日接百客　女大生遭餵毒性侵

日本近期接連爆出違法賣淫案件，其中大阪府兩名女高中生被迫賣淫，其中一人更在10天內接待100名男子，每天只能吃一餐便利店便當果腹。此外，一名女大學生被富商誘騙參與毒品性派對，遭富商迷暈後性侵。兩案中合共6人先後被捕。

大阪府警方今年2月起逮捕26歲男子瀧本繪斗等3名男子，他們涉嫌在大阪道頓堀物色離家出走的少女，以可觀金錢回報引誘兩名女高中生賣淫。他們載兩女到石川縣、福井縣等地，強迫她們在酒店或車上與多名男客發生性關係。兩女分別通過接客賺取150萬日圓（約8.17萬港元）和70萬日圓（約3.81萬港元），但疑犯侵吞大部分款項，兩女無法逃離回家，因絕望而自殘。警方懷疑有其他少女受害，正進一步追查。

另外，21歲女大學生小西木菜去年獲介紹，參加60歲地產投資公司始創人田中剛在酒店舉行的毒品性派對。中介事前指席間只需穿內衣，毋須吸毒或與田中剛發生性行為，惟小西木菜去年6月第4次參與派對時，被已吸毒的田中剛、32歲酒店女公關奧本美穗塗抹含毒品的乳液，再被田中剛指侵和毆打。小西木菜致電男友求助報警，警方到場拘捕田中剛並檢獲毒品，上周五（16日）再逮捕奥本美穗與小西木菜。