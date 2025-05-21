日廣島悼念原爆活動　台研究出席人選

日本廣島市考慮今年8月舉行、悼念原爆死難者的和平紀念儀式，將發通知函給台灣邀請參與，長崎市則未將台列入邀請和通知對象。台外事部門周二（20日）回應稱樂觀其成，目前已由駐大阪辦事處協調聯繫，待正式收到邀請函後，將研議適當的出席人選。

台外事部門發言人兼公眾外交會執行長蕭光偉表示，對於長崎市表態不邀請台灣參加紀念活動感到遺憾，但台灣作為愛好和平的一員，將持續與理念相近的國家合作，守護和平的決心不變。他另回應台灣漁船日前在南方海域遭菲律賓扣押事件，稱第一時間向馬尼拉經濟文化辦事處表達嚴正關切並呼籲釋放漁船，同時指示駐菲代表處交涉，漁船已於周一（19日）獲釋。

被問及英國支持台建潛艇案、台英安全合作等議題時，蕭光偉稱台灣只有強化自我防衞能力才能守護安全與民主價值，願與英國在多領域合作，也將與理念相近國家共同應對台海、印太地區與全球安全挑戰。針對有指歐洲今年只有534名國會議員聯署致函世界衞生組織聲援台灣，較去年870人減少，他強調台方將持續深化與歐洲議會及各國夥伴合作，共同強化民主韌性與人民福祉。