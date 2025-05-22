【東方日報世界視線】俄烏和議難成功　歐洲同陷耐力戰

美國總統特朗普在5月19日與俄羅斯總統普京通話，再次敦促俄烏展開和議。政論家愈來愈感受到，特朗普對烏克蘭總統澤連斯基已經失去耐性，主要原因是烏軍在澤氏領導下頻吃敗仗。特朗普的性格向來討厭失敗者，尤其澤連斯基仍高調宣稱，自己是為拯救西方的民主與自由而戰，這令特朗普不以為然。早前，澤氏在白宮與特朗普及萬斯罵戰時，特朗普與萬斯均表示美國沒有受俄方威脅，反而鄙視澤連斯基在失敗邊緣，仍在苛索資源支援。

西方或採拖字訣

同樣，特朗普亦討厭歐盟委員會主席萊恩、法國總統馬克龍、德國總理默茨及英國首相施紀賢，因為這些人被視為拜登的「同謀」，一直抗拒特朗普重返白宮。如今，這夥人不甘心討好特朗普，甚至組成「志願者聯盟」，與特朗普的和平計劃對着幹。

日前在伊斯坦布爾舉行的俄烏和談無功而還。俄方代表團由俄總統助理梅津斯基主導，他曾於2022年白羅斯及伊斯坦布爾的俄烏會談中擔任俄方代表團團長。今次談判團包括副外長、副防長及多位軍政高層。俄媒報道，出發前普京召開了準備會議，與會者包括國安會成員，及多個參與特別軍事行動的軍區將領。

俄方的談判團隊於15日抵伊斯坦布爾，而澤連斯基及其代表團則在安哥拉與土耳其總統埃爾多安會面。有趣的是，美國國務卿魯比奧則與馬克龍、默茨、施紀賢，連同美國共和黨參議員格雷厄姆，在土耳其一個度假區會晤，探討對烏支援及對俄制裁。烏國代表團於16日才抵達伊斯坦布爾，成員包括外交官員與國防部長。

會談最終僅維持約兩小時，烏方重點要求實現30天停火協議，俄方後來向俄媒稱，俄方的停火條件是：在30天停火期間，烏軍須撤出雙方對峙的四個州，並且不得運送軍火或進行情報活動。雙方最終只同意各自先準備一張停火的條件清單，當中最成功是雙方同意交換俘虜，但烏方竟要求俄方以被俘的烏克蘭新納粹軍人，交換被擄的庫州俄公民，此舉完全違反《日內瓦公約》。

這是繼兩次明斯克與一次伊斯坦布爾會談後，俄烏再次和談失敗。如今即使特朗普再敦促，但烏方不肯作領土讓步，更倚仗歐盟支援戰鬥下去，相信無法有效實現停火，預期俄羅斯將擴大戰爭，以擊敗烏軍並推翻澤氏政權。歐盟與美國鷹派應是全力阻止烏軍潰敗，直到特朗普卸任，再由美國新政府捲土重來，以瓦解俄羅斯。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻