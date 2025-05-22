金正恩目擊新驅逐艦下水嚴重事故　怒斥屬犯罪下令調查

北韓官媒朝中社周四（22日）報道，北韓新建造的5,000噸級驅逐艦下水儀式周三（21日）在清津造船廠舉行，領袖金正恩出席。惟驅逐艦在下水過程發生嚴重事故，金正恩目擊事故的全過程，嚴斥是純粹的疏忽和不負責任、不科學的經驗主義導致，是無法容忍的嚴重重大事故，是犯罪行為，下令調查及對相關官員問責，要求在黨中央委員會全會6月召開前維修好驅逐艦。

朝中社指，下水過程中，因指揮不熟、操作不慎，沒能保障驅逐艦底盤移動平行度，導致船尾部分的下水滑板先脫離擱淺，部分區段船底破孔造成船艦失衡，船首部分沒有脫離船台。

金正恩目擊事故發生整個過程，嚴厲指摘事故完全由做事不慎、不負責任和不科學的經驗主義所造成，是既不可有、又不可接受的嚴重重大事故、犯罪行為。他指事故一朝損害了北韓的尊威與自尊心，事故責任完全在於黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位和清津造船廠的有關人員。他下令在下月召開的黨中央委員會全會上，必須立案審查這宗不負責任的嚴重錯誤。

金正恩指示盡快修復驅逐艦是直接關乎國家權威的政治問題，而非單純的業務性問題，無論如何也要在黨中央委員會全會召開之前無條件完成。他還就事故調查組工作作出重要指示。

北韓近期加強海軍力量，另一艘新建造的5,000噸級驅逐艦崔賢號上月底在南浦造船廠舉行下水儀式，金正恩當時攜同女兒金主愛出席，並表明決心打造遠洋艦隊。外界分析，崔賢號能容納數十個多用途垂直發射器，可攜帶對空、對艦與對地導彈。