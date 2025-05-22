華批對等關稅衝擊多邊貿易　促各國穩字當頭

世界貿易組織於周二（20日）至周三（21日）在瑞士日內瓦召開總理事會2025年度第二次會議，中方指一個開放、穩定、以規則為基礎的國際經貿秩序符合各國共同利益，所謂「對等關稅」嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，世貿組織成員要站在歷史正確的一邊，共同維護並加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。

為因應貿易動盪局勢，中方提出「穩字當頭、發展當先、改革當道」的世貿組織工作思路，呼籲成員團結一致，穩定相互間貿易關係，提高貿易政策透明度並加強貿易政策監督，確保全球貿易仍在世貿組織規則框架下穩定運作。中方呼籲成員進一步擴大對最不發達國家市場開放，支持深化世貿組織改革，既要關注既有議題，也要關注氣候變遷、綠色轉型、供應鏈韌性、產業政策等當代貿易議題，以更靈活的方式推動新規則談判，盡快將《促進發展的投資便利化協定》、《電子商務協定》等納入世貿組織規則框架。

巴西、俄羅斯、巴基斯坦、安提瓜和巴布達等世貿組織成員對單邊主義政策措施表達強烈關注，呼應中方關於維護全球貿易穩定的建議，特別指出成員要遵守世貿組織最惠國待遇原則，推進世貿組織改革，維護和加強多邊貿易體制，有效應對當前貿易動盪局勢。