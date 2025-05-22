金磚國家經貿部長開會　華籲旗幟鮮明反對單邊主義

中國商務部周四（22日）發布消息，金磚國家第十五次經貿部長會議周三（21日）在巴西首都巴西利亞舉行，商務部國際貿易談判副代表李詠箑出席會議並發言。她指出，面對當前全球貿易緊張局勢，金磚國家加強經貿合作的重要性進一步凸顯，應旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義。

會議由巴西副總統兼發展、工業、貿易和服務部長阿爾克明主持，金磚成員貿易部長或代表與會。李詠箑表示，金磚國家應進一步加強立場協調，維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，持續推動貿易和投資自由化便利化，建設開放型世界經濟，並用好金磚國家世貿組織議題磋商機制，加強在世貿組織改革中的合作，不斷深化大金磚合作。

與會各方對單邊關稅和非關稅措施的增加表達強烈關切，認為這些措施扭曲貿易且不符合世貿組織規則，金磚成員要共同維護多邊貿易體制，抵制單邊主義和貿易保護主義。各方同意充分發揮各自產業結構和資源稟賦互補優勢，加強數碼、綠色、供應鏈等新興領域經貿合作。會上發表聯合聲明及《金磚國家關於世貿組織改革和加強多邊貿易體制的宣言》、《金磚國家數據經濟治理諒解》、《金磚國家貿易與可持續發展框架》等成果文件。