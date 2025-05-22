兩以色列大使館人員　華府猶太博物館附近遭槍殺

以色列駐美國大使館2名人員當地周三（21日）晚上在華盛頓首都猶太博物館附近遭遇槍擊身亡，警方在博物館大堂拘捕一名男疑犯，他被帶走時高呼「解放巴勒斯坦」。以色列批評，事件是反猶太恐怖主義的卑鄙行為。美國總統特朗普發文稱，出於反猶太主義的殺戮必須立即停止。

美國猶太人委員會當晚在猶太博物館舉辦活動，而槍擊地點是活動場地外，位於聯邦調查局（FBI）華盛頓外地辦事處對面街。網傳畫面可見，警員在博物館大堂帶走疑犯，他身穿西裝，雙手反拷，高呼「解放巴勒斯坦」的口號。有指，疑犯名叫羅德里格斯（Elias Rodriguez）。

美國國土安全部長諾姆證實2名以色列大使館職員被槍殺，美方正積極調查事件。司法部長邦迪和署理華盛頓特區檢察官皮羅（Jeanine Pirro）已到現場視察。以色列大使館發言人透露，遇害人員是被人近距離槍擊。

以色列駐聯合國大使達農在社交平台「X」發聲明指，在華盛頓猶太博物館的致命槍擊是反猶太恐怖主義卑鄙行為，傷害外交官和猶太社區已經越界了，相信美國當局會對涉案人士採取強而有力的行動。他強調，以色列將繼續堅決採取行動，保護在世界各地的以色列公民和代表。

特朗普亦迅速回應事件，他在自家社交平台Truth Social發文指這些在華盛頓發生的恐怖殺戮顯然是出於反猶太主義，必須立即停止，仇恨和激進主義在美國沒有立足之地。事件令人悲傷，他向罹難者家屬致以慰問。

美國猶太人委員會行政總裁多伊奇指，活動場外發生令人髮指的暴力行為，深感震驚。FBI局長帕特爾表示，局方正在與華盛頓警方合作了解更多信息。