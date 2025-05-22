內塔尼亞胡相信　可能擊殺哈馬斯領袖

以色列軍方上周空襲加薩地帶南部汗尤尼斯醫院，目標正是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯已故領導人辛瓦爾兄弟、現任領袖穆罕默德‧辛瓦爾。以色列總理內塔尼亞胡周三（21日）估計，很可能已擊殺穆罕默德‧辛瓦爾。

內塔尼亞胡表示，以色列已消滅數萬名恐怖分子，包括哈馬斯領導層戴夫、哈尼亞、辛瓦爾，或包括穆罕默德‧辛瓦爾。他稱以軍正佔領愈來愈多加薩領土，當軍事行動結束後，當地所有地區將處於以方控制之下，又指可同意在釋放人質情況下暫時停火，不過結束戰爭須附帶一系列條件，包括加薩非軍事化、推翻哈馬斯、以及實施由美國提出、加薩巴人自願遷徙計劃，任何人要求以方在達成上述目標前停戰，等同要求讓哈馬斯繼續掌權。

對於美國尋求與伊朗達成新核協議，內塔尼亞胡強調已與美方協調，任何核協議須阻止德黑蘭獲得核武並停止鈾濃縮。他重申面對任何政權威脅摧毀以色列，以方保留捍衞自身權利。

以軍周三繼續針對武器、地道及軍事設施空襲加薩，當地衞生官員公布已造成至少93人死亡。繼日前准許98輛運送援助物資貨車駛入加薩後，以軍同日再宣布讓100輛載有麵粉、嬰兒食品及醫療設備貨車進入。惟聯合國世界糧食計劃署巴勒斯坦地區主任雷納德指出，援助物資數量極其有限，並未送達加薩居民手中。