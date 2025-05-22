中美交流變頻繁　美前財長訪華晤多人

中美各界本周交流頻繁，美國前財長、私募股權投資機構華平投資主席蓋特納近日先後到訪北京、上海，並與北京市委書記尹力、中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監管總局局長李雲澤等多名內地官員會面。

據北京市人民政府外事辦公室消息，尹力周二會見蓋特納，稱中美經濟你中有我、我中有你，兩國正常的經貿關係對雙方發展意義重大，也對全球經濟穩定和發展有重要影響。蓋特納表示，北京是全球投資者的熱土，華平投資願與北京在金融、科創、醫療健康、城市更新等領域深化拓展合作。潘功勝同日與蓋特納會面，雙方就全球經濟金融形勢、中國宏觀經濟政策和金融市場發展等議題交流。李雲澤周三（21日）亦會見蓋特納，雙方討論國際經濟金融形勢、中國經濟金融發展前景和金融業對外開放等議題。

外交部周四（22日）另發布消息，國務院總理李強將於周六至下周一（24至26日）訪問印尼，並於下周一至下周三（28日）出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟-中國-海合會峰會。此外，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清將於周五至下周四（23至29日）應邀赴俄羅斯出席第十三屆安全事務高級代表國際會議、中俄執法安全合作機制第十次會議，並訪問俄羅斯和匈牙利。