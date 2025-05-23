新艦事故船尾入水　中央軍委下令徹查　船廠廠長被傳喚

北韓5,000噸級新驅逐艦周三（21日）在清津造船廠下水時發生重大事故，領袖金正恩目擊整個過程，怒斥屬犯罪行為，下令徹查。朝中社周五（23日）報道，事故調查組已向黨中央軍事委員會匯報初步調查結果，指驅逐艦船底無破洞，船尾救生通道入水，可以修復。中央軍委則強調事故屬不可容忍的犯罪行為，下令徹查成因，向相關責任人問責，而司法機關已傳喚清津造船廠廠長。

驅逐艦下水事故調查組由檢察機關人員和專家組成，他們根據對驅逐艦詳細進行水下及內部檢查的結果，確認與最初公布的資訊不同，船底沒有破洞，船體右舷被刮削，通過船尾部分的救生通道流進一定容量的海水。專家們認定，抽出浸水隔室的海水，從船台脫離船首部分來修復艦船平衡需要2至3天，修復舷側需要10多天的時間。

事故調查組周四（22日）向中央軍委匯報調查內容，中央軍委指出驅逐艦破損程度不嚴重、事故發生後浸水過程的結果是採取業務性修復措施所需信息，與確定事故原因及其責任無關，指示需要查明既不可有、也不可容忍的事故成因和責任人。就算船艦狀態良好，今次事故是不可容忍的犯罪行為這一事實不會改變，有關責任人絕不能逃脫自己的罪行。視事故為重大事件不是因為艦船的損壞或經濟損失，而是要嚴厲打擊在所有部門蔓延的缺乏警惕、不負責任和不科學的經驗主義態度，敲響警鐘。

根據事故調查組的調查資料，司法機關採取具體行動，決定先拘留對事故有明顯責任的人員調查，並於周四傳喚了清津造船廠廠長洪吉浩。