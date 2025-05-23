俄軍在烏邊境設安全緩衝區　壓制敵方火力點

俄羅斯總統普京周四（22日）表示，俄羅斯武裝部隊目前正在接壤烏克蘭邊境設立安全緩衝區，積極壓制敵方火力點。

普京當日與政府官員舉行視像會議，他指出庫爾斯克州及其他靠近前線的邊境地區居民現在需要額外支持，指示官員訂一個全面計劃，以盡快恢復庫爾斯克、別爾哥羅德和布良斯克等遭受烏克蘭軍隊襲擊的地區，並提供必要的財政和物質資源。俄軍亦正在發生戰鬥行動的地區進行排雷工作，包括清除未爆炸的彈藥、地雷以及武裝分子的武器藏匿處，涉及庫爾斯克州、布良斯克州和別爾哥羅德州。

去年3月，普京首次提出在接壤烏克蘭邊境設立隔離帶的構思，認為俄方最終可能會被迫建立安全緩衝區，以保護邊境地區的平民免受烏克蘭遠程襲擊。

俄羅斯退休上校馬特維丘克（Anatoliy Matviychuk）分析，安全緩衝區不僅是非軍事區，目的是保護別爾哥羅德、庫爾斯克、布良斯克、克里米亞、扎波羅熱、赫爾松和頓巴斯地區免​​受北約炮火襲擊。他解釋，北約提供的遠程火炮可以打擊70公里外的目標，加上30公里的安全距離，就能形成100公里的縱深緩衝區，前蘇聯在阿富汗也設立過類似區域，同樣的邏輯及規模。他認為安全緩衝區將涉及烏克蘭蘇梅、切爾尼戈夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克和哈爾科夫地區，烏克蘭人可以繼續在當地生活，但不受基輔管治。這也意味把烏克蘭部隊向後推100公里，他們將失去發動突襲、監視或用關鍵武器炮擊俄烏邊境城鎮的能力，或許仍可用無人機和遠程導彈施襲，但他們已失去火力支柱。