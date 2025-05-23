為巴勒斯坦槍殺以大使館人員　疑犯被控謀殺等罪

以色列駐美國大使館兩名人員周三（21日）在華盛頓猶太博物館遭槍殺，司法部周四起訴31歲疑犯羅德里格斯（Elias Rodriguez）一級謀殺罪、謀殺外國官員罪及使用槍械犯罪等，一旦罪成最高可判處死刑。根據法庭文件，羅德里格斯是有計劃犯案，並供稱自己是為巴勒斯坦和加薩而行兇。

聯邦調查局（FBI）調查顯示，羅德里格斯於周二（20日）從芝加哥乘飛機前往華盛頓，寄艙行李藏有一把手槍，並在於猶太博物館舉辦的年度青年外交官招待會開始前3小時才購買門票。羅德里格斯在博物館外徘徊，然而走近一群4人並開槍，30歲以色列男死者利斯欽斯基（Yaron Lischinsky）和26歲美國女死者米爾格里姆（Sarah Milgrim）倒下時，羅德里格斯走近他們俯身開槍，甚至在離開前重新裝彈。

事後，羅德里格斯進入博物館並聲稱是他幹的，說：「我為了巴勒斯坦而這麼做，我為了加薩而這麼做，我沒有武裝。」他還供稱自己欽佩去年2月在以色列大使館外自焚的一名現役美國空軍成員，形容該男子勇敢且是烈士。檢察官指，當局繼續列此案為針對猶太社區的仇恨犯罪和恐怖主義事件調查，可能會追加更多指控。華盛頓特區署理聯邦檢察官皮羅表示，反猶主義絕對不能容忍，在首都地區更是零容忍。