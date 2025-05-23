台積電力促美豁免半導體關稅　國民黨批賴清德唯唯諾諾

美國調查全球半導體產業，商務部下屬工業和安全局網站文件顯示，台晶圓代工大廠台積電的亞利桑那子公司本月初已致函提交意見，強調支持台積電亞利桑那廠發展符合美國安全利益，並呼籲豁免半導體相關關稅。對於台積電悍拒美國關稅，國民黨批評賴清德政府卻唯唯諾諾。

台積電周四（22日）向台媒證實，由亞利桑那子公司針對美國232條調查提供反饋，但不評論細節。上述信函指出，美國政府採取的任何措施都不應損害其安全政策目標，包括台積電亞利桑那廠的先進半導體生產；又指很多半導體製造設備和原料無法在美國本土取得，故加快在美建立半導體製造業聚落的計劃，如台積電亞利桑那廠，將是創造必要需求的關鍵。台積電亞利桑那子公司建議，針對難以在美國本土製造的相關產品應豁免關稅，不要向美國境外製造的半導體徵收關稅或採取其他限制措施，也不要針對半導體的下游終端產品及半成品。

國民黨立委王鴻薇指出，台積電致函的內容被視為是措詞最強烈的回應之一，當中明確警告華府如執意對晶片徵收進口關稅，甚至可能取消投資計劃。她認為，台灣政府不能當靠山，讓企業自己出來面對，真的令人感到心寒。台美關稅談判仍持續進行，針對美國財長貝森特說「台灣提案非常好」，桃園市長張善政表示，從談判對手口中講出這句話讓他非常擔心，恐怕台灣讓步太多。