不滿被問卡塔爾送飛機問題　特朗普大罵記者

似遭種族屠殺問題與對方爭論，期間美國全國廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）突然插嘴問及卡塔爾贈送波音747一事，令特朗普勃然大怒，並大罵記者：「你應該滾出去！」

會晤期間，特朗普播放一段長達5分鐘的影片，列舉疑似南非針對白人農民的犯罪證據，影片結束後，亞歷山大突然提及美國已接受一架由卡塔爾贈送的波音747作為「空軍一號」，未等問題問完，特朗普就打斷對方，並反問：「你說甚麼？這場合和卡塔爾飛機有什麼關係？」拉馬福薩此時想回應白人種族清洗問題，但特朗普仍然繼續向亞歷山大喊話：「他們（卡塔爾）贈送美國空軍一架噴射式飛機，這是一件好事，而現在我們正在談論很多其他的事情！」

特朗普批評亞歷山大是一個糟糕透頂的記者、未具備做記者的資格且不夠聰明，以後都不會再回答對方的提問，又稱將調查NBC母公司康卡斯特（Comcast）及行政總裁羅伯茨（Brian Roberts），形容NBC運作方式令人作嘔。特朗普之後回答了其他記者有關南非種族滅絕問題，但仍然對亞歷山大的提問感到忿忿不平，並稱：「NBC播的是假新聞，所有南非白人農民都被埋葬了，他（亞歷山大）卻問起飛機問題，應該為自己感到羞恥。」