特朗普展示南非種族屠殺照片　揭為剛果民主

美國總統特朗普周三（21日）與南非總統拉馬福薩在白宮會晤，期間展示大量聲稱是南非種族屠殺白人的證據，包括一篇網誌文章，內含一張衞生工作者處理遺體的照片。英國傳媒周四（22日）報道，特朗普展示的照片是一張截圖，取自該社於2月3日刊登的影片，實際上與南非毫無關聯，而是剛果民主共和國反政府武裝「M23運動」與政府軍發生衝突後，人道主義工作人員處理遺體的情況。

影片拍攝者是居住在剛果民主共和國的記者阿爾卡坦蒂（Djaffar Al Katanty），他憶述影片拍攝機會得來不易，由於事發當時，記者幾乎無法進入，當時他是透過與M23談判，並與紅十字國際委員會協調，才獲准拍攝。他指當看到特朗普拿着他拍攝的畫面指控南非實施種族滅絕，讓他感到很震驚：「在全世界眼中，特朗普利用了我的圖片，利用我在剛果民主共和國拍攝的畫面，試圖讓拉馬福薩總統相信，在他的國家，白人正在被黑人殺害。」

至於特朗普展示的網誌文章實際是由美國保守派線上雜誌《美國思想家》（American Thinker）發布，內容涉及在南非與剛果的衝突及種族緊張局勢。文章未有為圖片添加說明，但指出是網絡影片截圖，並附有連結，註明是由英國傳媒拍攝。《美國思想家》執行主編維德堡（Andrea Widburg）表示，特朗普確實錯誤辨認了照片內容，但拉馬福薩政府存在諸多問題，南非白人亦面臨愈來愈大的壓力。