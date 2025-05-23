挑戰一周往返英國珠峰　4退役英軍吸氙氣登頂

4名退役英國前特種部隊男成員組成登山隊，挑戰一周內往返倫敦和世界第一高峰珠穆朗瑪峰，為退伍軍人慈善機構籌款。不足5日，一行人就在周三（21日）清晨成功登頂，創下不需在喜馬拉雅山接受高海拔適應訓練、靠吸氙氣即可快速登頂珠峰的世界紀錄，現正由8,849米高的峰頂下山返英。

官拜英國退伍軍人事務部長的45歲卡恩斯（Alistair Carns），以及其3名老戰友，49歲戈德林頓（Kevin Godlington）、51歲米勒（Garth Miller）、41歲斯塔齊克（Anthony Stazicker）上周五（16日）由倫敦出發，在一名攝影師和5名雪巴人嚮導陪同下，約18小時後登上珠峰頂，隨即開始下山。

一般登山者需在珠峰用6至8周適應高海拔低氧環境，團隊4人打破常規，在家中先用特殊低氧帳篷訓練調適6周，並於出發前兩周在德國一間診所吸入氙氣，促進人體產生紅血球生成素，刺激攜氧細胞紅血球生成，從而避免出現致命高原反應。

這次探險未打破最快攀登珠峰頂紀錄，保持者仍是夏爾巴（Lhakpa Gelu Sherpa），他2003年完成高山適應後，耗時10小時56分鐘從大本營攀登至峰頂。組織公司認為，用氙氣加速攻頂產生的碳足迹較低，生態影響較小，對登山者也更安全，有助緩解珠峰登山者製造垃圾問題。登山界擔心這種方式或會被其他登山者倣效，令珠峰更擁擠。