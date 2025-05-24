美伊第5輪間接會談　未取得決定性成果

阿拉格奇指此輪會談為雙方和談過程中最專業的談判。

美國與伊朗周五（23日）在意大利首都羅馬舉行第5輪間接會談。主持會談的阿曼方面表示，會談取得一些進展，但未取得決定性成果。

此輪會談在阿曼駐意大利大使館舉行，持續約3小時。阿曼外交大臣巴德爾在社交媒體上表示，會談取得一些進展，但非決定性的進展，希望未來數日能澄清剩餘問題，以推動各方朝著達成一個可持續、體面的協議繼續前行。

伊朗外交部發言人巴加埃在社交平台上發文指，在本輪會談中，伊朗的原則立場再次得到清晰明確的解釋。會談在平靜和專業的氣氛中進行。巴德爾此前提出了克服障礙的解決方案和想法，本輪會談對這些方案和想法進行了審查。下一輪會談的時間和地點將在稍後確定和宣布。

伊朗外長阿拉格奇在會談結束後指，此輪會談為雙方和談過程中最專業的談判之一；巴德爾提出了解決方案，以消除現有障礙，促進談判取得進展；雙方在第五輪會談中討論了不同的想法，並決定由雙方專家進一步審查這些方案。如果解決方案得到雙方接受，將能在一定程度上進入細節問題。

阿拉格奇表示，由於談判複雜，不可能通過兩三輪會談就得到解決。鑑於美方對伊朗立場有更好的了解，他希望在接下來的會談中能夠制定出取得進展的解決方案。