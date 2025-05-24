與司法部就兩空難達不起訴協議　波音允付逾11億美元

美國飛機製造商波音737 MAX系列客機於2018年及2019年發生兩宗嚴重空難，共造成346人死亡，原面臨司法部起訴。司法部周五（23日）提交給德州聯邦法院的文件顯示，已與波音公司就其在兩宗空難中密謀欺詐美國聯邦航空局（FAA）一案達成不起訴協議，波音同意支付逾11億美元（約85.8億港元）的罰款及賠償。

文件顯示，波音將承認共謀妨礙和阻撓聯邦監管機構，司法部將要求法官駁回此案，但保留重新起訴的權利。根據協議，波音同意支付的款項包括逾2.436億美元（約19億港元）追加刑事罰款、4.445億美元（約34.6億港元）墜機遇難者基金，以及4.45億美元（約34.7億港元）加強其安全和合規計劃的費用。波音將避免被定罪，亦毋須出席原定下月舉行的庭審。

司法部表示，相信這項協議是最公正的解決方案，符合公眾實際利益；又指沒甚麼能減少受害者損失，但該協議要求波音承擔經濟責任，為遇難者家屬提供最終賠償，並對未來航空旅客的安全產生影響。但有受害者家屬認為單單罰款，可能向企業發出錯誤信號。該案律師直言，這種不起訴協議屬史無前例，對美國史上最致命的公司犯罪來說顯然有錯，其當事人將提出反對。