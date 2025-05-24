哈佛國際學生如成美政府人質　華學者慶幸此時離開

美國波士頓一名聯邦法官周五（23日）頒發臨時禁制令，阻止特朗普政府禁止頂尖學府哈佛大學招收國際學生，但不少國際學生仍對目前處境感到憤怒、迷茫、緊張、傷心、不知所措。有中國學者指出，更大問題是現況究竟會持續多久，未來會否有更多類似政策，擔心還有更糟情況發生，慶幸自己能在此時離開美國。

正在哈佛的留學生和訪問學者周五向內媒表示，目前很多哈佛新生或將面臨無法順利入學的風險，而已在美的國際留學生則面臨可能失去合法身份的危機，暫時無法乘坐飛機、外出工作或離境，成為被美國政府「綁架的人質」。一名正在哈佛大學做博士後研究的中國學者表示，很多人尚不知下一步該如何行動，目前自己周圍尚未出現大規模的學生考慮轉學的情況，當前學期已結束，不少留學生已回國，更大擔憂集中在新學年能否返美，即將入學的新生和將要來哈佛的訪問學者受衝擊最大。

清華大學社會科學學院博士生毛克疾正在哈佛大學做訪問學者，他透露哈佛已通過學生事務辦公室發出通知，建議尚未赴美學生暫緩行程，已在美的則建議留在學校周邊區域，不要外出工作，以避免因簽證政策變化帶來法律風險。他又指，哈佛校內輿論現在高度一致，普遍支持學校立場，反對美國政府打壓；相信哈佛不會妥協，將借助法律手段繼續抗爭，因關係到哈佛學生基本權益和該校核心價值。