在英華留學生奔現遭恐嚇　收血腥圖像

中國駐英國大使館周五（23日）發布關於近期領事保護典型案例的通報，提到近來中國公民因私下換匯遭受損失、被騙等案件頻發，更有留學生接受女網友「約會」後遭威脅恐嚇。使館提醒，中國公民應切實提高防範意識，注意甄別社交媒體訊息真偽，注重保護個人私隱，切勿輕易前往陌生地點與陌生人見面。

在其中一個案例，某留學生通過社交平台與一名女用戶交友，隨後通過實時聊天軟件交流，數日後獲邀線下見面約會。但在確認留學生已出發後，女方隨即暴露賣淫目的，同時女方所謂掛靠「酒店」工作人員還通過電話聯絡留學生，遭拒絕並掛斷電話後，該號碼又發送威脅性、恐嚇性文字訊息及血腥圖片、影片等。該留學生見狀迅速封鎖相關人士社交媒體帳號及電話，幸未造成進一步損失。

使館提醒，「仙人跳」類詐騙案件近來在英國頻發，詐騙分子常以戀愛交友、收購二手物品、上課等理由為掩護，通過實時聊天軟件行騙，逐步騙取受害人信任後便約定線下見面，利用受害人離開熟悉地點和暴露個人私隱後的恐慌心理，威脅恐嚇其轉帳。中國公民如在當地遭遇威脅、恐嚇情況，應冷靜理性應對，立即報警求助，防止跌入詐騙陷阱。