美禁4古巴司法人員入境　冀加大制裁

因應古巴監禁政治異議人士，美國上周三（21日）宣布禁止3名古巴法官及一名檢察官入境。美國駐古巴大使館負責人哈默（Mike Hammer）上周五（23日）表示，上述行動僅僅是個開始，未來將實施更多制裁。

4名遭美方制裁人員分別是檢察官萊格拉 (Yanaisa Matos Legra) 、法官卡納爾斯 (Gladys Maria Padron Canals)、孔德 (Maria Elena Fornari Conde) 及奧拉馬 (Juan Sosa Orama)，均在哈瓦那省人民法院工作。美國國務卿魯比奧表示，是次制裁進一步證明特朗普政府致力追究古巴政權參與侵犯人權官員責任，古巴法官及檢察官是政權代理人，不代表獨立司法機構，在任意拘留及起訴中發揮關鍵作用。

自1月以來，總統特朗普已對古巴多次祭出加倍制裁措施，包括把古巴重新列入「支持恐怖主義國家」名單、收緊匯款管制、關閉移民計劃等。美國國務院發言人早前表示，特朗普政府將不再僅僅為了無休止對話而與古巴政權接觸。