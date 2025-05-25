特朗普西點軍校演說　美軍應專注粉碎對手

美國總統特朗普上周六（24日）出席紐約西點軍校畢業典禮並發表演說，他強調自己重建了美軍，優先考慮保衞其他國家而非美國的日子已結束，美軍的核心任務應是粉碎對手，不是拿着槍桿子改變外國文化和散播民主。

特朗普戴着標誌性的「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）紅色鴨嘴帽，這是他第二任期內首次到西點軍校畢業禮發表演說，對上一次是2020年、即他第一任期內。他向1,002名應屆畢對生說，他們將成為人類史上最精英、最知名軍事學院的畢業生，成為有史以來最偉大、最強大軍隊的軍官，「我知道這一點是因為我重建了這支軍隊」。他批評至少過去20年，兩黨政治領袖讓美軍陷入不必要的軍事任務，承擔各式各樣的社會、政治任務，卻鬆懈美國邊境防禦，耗盡軍火庫去打其他國家的戰爭。他直指，保衞其他國家的日子結束了，把美國放在第一位，必須重建並保衞國家。

特朗普亦批評前朝的「多樣性、公平性、包容性」（DEI）政策，指出美軍的工作不是舉辦變裝秀，以及用槍桿子改變外國文化、將民主散播給全球每一個人，而是隨時隨地擊敗敵人，以及消滅對美國的威脅。美國正在擺脫干擾，讓美軍專注於核心任務，即粉碎對手及敵人，並且以前所未有的方式保衞美國。他也補充說，如果美國或盟友受到威脅或攻擊，美軍將以壓倒性及毀滅性的力量徹底摧毀對手，「這是為甚麼我的政府開始擴大軍隊」。他還說即使可能與一些國家存在重大分歧，他始終希望和平及尋求夥伴關係。

另外，特朗普祝賀多名設計高超音速火箭的學員時，指俄羅斯在奧巴馬政府任內偷取美國的火箭計劃。