李在明承諾　上台後賦權國會應對戒嚴

南韓總統選舉臨近，在野共同民主黨候選人李在明和執政黨國民力量候選人金文洙周日（25日）分別開記招。李在明稱，若當選總統將加強國會對緊急戒嚴的控制權。金文洙則指，一旦當選將立刻修改黨章，明文規定禁止總統干預黨務。

李在明在共同民主黨總部舉行記者會，指出只有在制衡和平衡機制有效運作時，民主才能更加穩固，一旦當選會加強國會對緊急戒嚴的控制權，限制總統行使否決權，投入總理國會舉薦制及檢、警、廣電通信委員會人事任命國會同意程序。他也強調，將嚴懲破壞國家體制、威脅國民生命安全的內亂勢力，但絕不會針對特定人士進行政治報復。經濟方面，他認為政府應主導促進有效的經濟提振方案，鑑於目前極需短期性的經濟扶持政策，政府應再次編製補充預算案。他聲言，只要是能振興經濟、造福人民的政策，就會不顧意識形態和黨派堅定推行，其政府的人事任免標準只有能力、忠信和廉潔。

金文洙到訪已故前總統朴正熙夫人陸英修的故居，他指出前總統尹錫悅在任內與國民力量形成縱向領導關係，總統干涉黨務的行為引發諸多爭議，總統介入候選人推舉事務有損黨的自主和民主，助長政黨私有化傾向，引發黨內矛盾。金文洙強調，會把黨政合作、黨和總統分離、杜絕派系主義的三大原則寫入黨章，明文禁止總統介入黨內選舉、推舉和人事任免等黨務工作。