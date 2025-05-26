李強晤印尼國會議長　推動中印尼友好事業

中國國務院總理李強周日（25日）下午在印尼國會大廈會見印尼國會議長布安。李強指出，中方願同印尼加強立法機構友好往來和黨際交流合作，加強政策溝通和治國理政經驗交流，推動中印尼友好事業結出更多碩果。

李強表示，雙方要抓好雅萬高鐵等標誌性和重大項目合作，促進雙向貿易投資便利化，共同營造公平友好的營商環境，拓展數字經濟、綠色發展、人工智能等新興領域合作，實現更高水平的互利共贏。

布安表示，立法機構交往對兩國關係和兩國人民友誼具有重要意義。印尼國會堅定恪守一個中國原則，期待以今年兩國建交75周年和萬隆會議舉行70周年為契機，繼往開來，加強兩國立法機構間交流，拓展雙邊經貿、教育、旅遊等領域互利合作，推動兩國關係邁上更高水平，更好造福兩國人民。

另外，李強在雅加達出席在印尼中資企業座談會。他在聽取企業代表發言後表示，當前，國際經貿秩序正在遭受嚴重衝擊，產業鏈供應鏈碎片化程度加深，貿易壁壘增多，給各國經濟發展都造成很大影響，面對風險挑戰，中國加大宏觀政策逆周期調節力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，有信心有能力推動經濟運行持續向好。