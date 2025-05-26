傳以軍擬在未來兩個月內　控制加薩75%面積

以色列傳媒周日（25日）引述軍方知情人士報道，在新一輪針對加薩地帶的軍事行動中，以色列國防軍擬在未來兩個月內，控制加薩75%的面積，並將約200萬加薩巴人，集中遷移至地帶內3個區域。

《國土報》報道指此舉是為了對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯施加最大壓力，迫使哈馬斯接受以色列設定的談判條件，而自3月18日以軍恢復對哈馬斯的軍事行動以來，以軍經已在加薩部署5個師、合共數萬名士兵，目前以軍已控制加薩約40%面積。

根據計劃以軍將在佔領區拆除哈馬斯的軍事及行政設施，並且長期駐紮。報道又指加薩民眾目前依然高度依賴哈馬斯，以軍認為若果能夠在人道援助發放過程中繞過哈馬斯，將削弱哈馬斯的財政基礎和治理能力。

以軍總參謀長扎米爾在視察加薩時表示，當前的戰事並非無止境，以軍正按計劃推進，哈馬斯的指揮體系已受重創，他們繼續掌控加薩的能力亦被嚴重削弱。

另外《以色列時報》報道，以軍承認在打擊哈馬斯的行動中造成附帶傷亡，軍方估計平均每打死1名哈馬斯武裝分子，約導致3名平民死亡。報道稱，為避免哈馬斯截留國際援助，以色列與美國合作建立了新的加薩地帶人道物資分發機制。首批4個由美方安保公司獨立操作的援助站將於周一（26日）投入運行，每個援助站每周最多可服務30萬人，巴勒斯坦家庭每5日可領取一批口糧。