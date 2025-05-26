肖千促澳洲客觀看待達爾文港項目　認真履約

中國駐澳洲大使館周日（25日）發布大使肖千日前受訪的內容，談及達爾文港問題，他指出達爾文港租約屬於商業合同，希望澳洲能客觀看待達爾文港項目，認真履行對合約的嚴肅承諾，尊重企業從發展需要出發作出的自主決策。

阿爾巴尼斯政府在澳洲大選期間承諾收回中國嵐橋集團在達爾文港經營權，被問及中方認為會否對兩國關係產生影響時，肖千指中方一直透過外交管道與澳洲聯邦政府和北領地政府保持溝通，他強調10年前中國嵐橋集團與北領地政府簽署的達爾港租約，是透過公開競標程序取得，完全符合澳洲法規和市場規則。10年來，嵐橋集團在維護和建設達爾文港基礎設施、優化營運管理、拓展客戶資源等方面進行了大量投資，為港口帶來顯著變化，幫助港口經營狀況扭虧為盈，為當地經濟社會發展作出積極貢獻，這樣的企業和專案應受到鼓勵而不是懲罰。在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道德上是欠妥的。

肖千續指，中澳是全面策略夥伴關係，雙方應互相信任，互利合作符合雙方共同利益，希望澳洲聯邦政府和北領地政府能為中國企業在澳生存發展創造一個公平、透明、可預期的營商環境。