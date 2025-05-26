李在明揚言鞏固美韓關係　同時修復對華關係

南韓在野共同民主黨總統候選人李在明周一（26日）公布外交安全領域政綱，承諾基於穩固的韓美同盟關係，以國家利益為重，推進實用主義外交，修復因非法戒嚴而受損的韓美同盟基礎，發展成為面向未來的全面戰略同盟關係。對於與中國的關係，李在明表示中國是南韓重要的貿易夥伴，也是對朝鮮半島安全產生重要影響的國家，他將修復並穩定管控因尹錫悅政府失策而惡化的韓中關係。

李在明強調，會進一步鞏固韓美日合作關係，日本是南韓的重要合作夥伴，將按原則對待歷史問題和領土問題，在經濟、社會和文化方面則要轉變方向，以面向未來的姿態夯實一貫且穩固的雙邊關係基礎。

對於北韓核問題，李在明表示將打造緊張局勢緩和與「無核和平」共存的朝鮮半島，對朝政策不應淪為政治工具，應一心追求半島和平與統一，透過社會對話與國民一道實現目標。北韓無核化進程停擺已久，北韓核導能力日益升級，因此南韓政府無法繼續袖手旁觀，將與美國保持緊密合作，同時與國際社會建構合作框架，力爭在解決半島和平與朝核問題方面取得進展。

針對國防安全領域，李在明認為增強防衞力量是安全的核心，將基於穩固的韓美聯合防衛態勢升級韓美延伸威懾體系和南韓型三軸體系，堅定建構應對北韓非對稱威脅的防衞態勢。同時，他揚言恢復因非法戒嚴而受損的韓軍地位，重拾國民對軍隊的信任。