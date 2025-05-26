與澳洲寄宿家庭爭執　港生報警求助反遭遞解出境

澳洲傳媒周日（25日）報道，澳洲西澳省一名16歲香港女留學生今年3月與寄宿家庭發生爭執而報警求助，警方到場後非但沒有幫助她處理問題，反而將她押送至機場並遞解出境。女學生家屬批評有關部門處理失當，正與律師向有關部門提出申訴，要求討回公道。

事主在西澳省一間公立中學就讀，在入住寄宿家庭後不足一周，女戶主便開始不斷增添額外限制，包括晚上9時半不可以去廁所、刷牙、斟水等，雙方關係因此惡化。今年3月，女戶主情緒激動，大力拍打門長達兩小時，事主驚慌之下先致電身處香港的媽媽並報警。警方到場後並未詢問事主事發原因或檢視她手機內的錄像證據，而是即晚送她前往機場，遞解出境，限時10分鐘收拾行李，期間甚至沒收事主手機，迫使她交出護照。

事主母親對女兒遭遇表示強烈不滿，在女兒回港後，她陪同女兒再次返回西澳省，親身向涉事部門討回公道，最終在律師協助下入住新寄宿家庭，希望繼續學業。母親表示：「我覺得十分不公平，十分黑暗，他們（澳洲警方）所作出的決定，或者所有事情，他們完全是沒有解釋，或者沒有道歉，我覺得是一個十分恐怖的經歷。如果道理在我那邊，我覺得無論花多少錢，不是說值不值得，都要去公開事件，因為其實這問題不只是我女兒（受害），只不過就是他們（其他學生）未必夠膽講，他們的父母未必夠膽挺身而出。」