海底現14萬年前古人類遺骸　揭巽他古陸之謎

科學家研究團隊近年在印尼馬杜拉海峽海底發現距今約14萬年的直立人頭骨化石，這項突破性發現或能改寫人類起源史。該遺址近日被認為是已沉沒的史前大陸「巽他古陸」的首個實證，這片熱帶平原曾連接東南亞多個島嶼，目前已沉沒。

英媒上周六（24日）報道，該些化石於2011年被海底採沙工人意外發現，後經荷蘭萊頓大學研究團隊鑑定，確認包含2塊人類頭骨碎片及逾6,000件動物化石，涵蓋科莫多龍、水牛、鹿和大象等36種生物。部分動物骨骼上的切割痕迹顯示，早期人類已掌握狩獵技巧。

研究團隊通過分析沉積層，推測化石年代介乎16.2萬至11.9萬年前，屬中更新世晚期。頭骨特徵與爪哇島出土的直立人化石高度脗合，證實其為首批發現於巽他古陸的水下古人類遺骸。伴隨出土的另有已滅絕的劍齒象化石，其肩高達4米、重逾10噸，臼齒結構顯示為大象演化過渡物種。多種鹿類與羚羊類化石則還原出當時的草原生態環境，這些動物或是直立人的重要食物來源。

約1.4萬至7,000年前，冰川融化導致海平面上升逾120米，淹沒巽他古陸低地，迫使人類遷徙。今次發現不僅拓展了直立人的活動範圍，更凸顯海底遺址對重構人類遷徙史的關鍵價值。領導研究的考古學家貝格休斯（Harold Berghuis）形容，跨領域技術將幫助學界揭開更多被海洋吞沒的文明篇章。