記者拍到被妻子打臉　馬克龍否認感情不好

法國總統馬克龍與夫人特羅尼厄周一（26日）乘專機抵達越南河內，機艙門打開時，美聯社記者拍到馬克龍被特羅尼厄打臉，引發熱議，網友紛紛猜測夫婦感情不好。馬克龍否認感情有問題，二人只是在開玩笑，人們總利用影片做很多無稽的擴張解讀。

專機艙門開啟時，可見馬克龍被特羅尼厄輕輕扇了一下，屆克龍起初似乎很驚訝，後退了一步，見艙門已開便轉向機外的歡迎代表團揮手微笑致意。在走下階梯之前，他似乎向妻子勾出手臂，示意一同挽手，但她沒有這樣做，兩人分別下階梯。

法國總統辦公室最初否認，並稱影片是假新聞，後來又改變說法。被問及此事時，馬克龍說：「所以你們以為看到我和妻子爭吵的現場畫面，我對於大家如此討論感到驚訝，似乎已經變成了行星災難級別的話題，而且每個人都有自己的理論。這些討論都有點浪費時間，沒有那麼嚴重。」他續指，影片是真實的，但網上反應過於偏差，令他想到最近好幾個毫無根據的指控，例如他早前到烏克蘭基輔與歐洲領導人開會時，就被說桌上的白色紙巾是他吸食可卡因的證據，或者與土耳其總統艾爾多安握手時間比較長也被拿來大作文章。