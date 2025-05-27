聯合航空波音機引擎北京冒火光　跑道急煞停起飛

內媒周二（27日）報道，美國聯合航空航班編號UA889的波音客機，周一（26日）準備由北京飛往加州三藩市時，乘客發現飛機引擎突然竄出火光、黑煙並且有疑似零件散落，滑行期間要煞停並中斷起飛。聯合航空周二回應指，該航班因技術問題暫停飛行，部分旅客已辦理免費改簽，後續工作仍在進行中。

據報道，該航班的執飛機型為波音777-222（ER）雙通道寬體客機，機齡逾27年，選裝普惠4090引擎。該航班周一下午5時45分在北京首都國際機場起飛階段，疑似右側引擎出現火情，導致航班取消。一名坐在飛機右通道靠窗位置的旅客憶述，飛機在跑道加速過程中，他聽到外部傳來異響，隨即看到右側機翼下方閃現火光，正當感覺機頭微微抬起、機輪尚未離地時，飛機急煞並中斷起飛。

事後多名消防員抵達跑道，向飛機的左右引擎噴灑液體，附近停有多輛消防車、救護車、警車。當班機長機上廣播時語氣較輕鬆，通知旅客右側引擎故障，並稱只有一個引擎到不了三藩市。北京首都國際機場消防救援管理中心回應指，暫不便透露火情相關訊息。該航班乘客則指，機上人員平安，航空公司已安排周二下午再起飛。目前該機場起降航班正常，UA889航班周二的計劃起飛時間為下午5時25分。