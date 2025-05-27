悉尼華人號召遊行　促修法打擊青少年暴力犯罪

澳洲新南威爾士省悉尼童黨襲擊華人案件頻生，多名華人近日籌備發起遊行示威，希望推動新省參考昆士蘭實施「成人罪行，成人量刑」的做法，打擊未成年人的嚴重刑事犯罪行為。

當地傳媒周二（27日）報道，發起人計劃6月7日或14日舉辦遊行，由悉尼中央火車站遊行至市政廳，目的是呼籲全社會重視青少犯暴力犯罪，推動修改法律，反對一切形式的種族歧視。發起人直指，種族歧視零容忍，不分年齡，希望能團結華人，建立自我保護的安全網絡。他期望新省效法昆士蘭，下調部分嚴重罪行的追責年齡，令青少年不再因為未成年而毋須為打人、搶劫、持刀等嚴重暴力犯罪受罰。

目前新省法律規定，檢方必須證明年齡介乎10至14歲之間的未成年疑犯知道自己行為是嚴重錯誤，案件才能推進。如果被告在涉嫌犯罪時未滿18歲，並在21歲之前被起訴，法律上仍視其為「兒童」。昆士蘭去年12月通過了《讓昆士蘭更安全法案》，今年1月1日生效，引入「成人罪行，成人量刑」做法，改變對青少年嚴重犯罪的處理方式，適用於10至17歲青少年，若其在2024年12月13日之後犯下特定嚴重罪行，將面臨與成年人相同的刑罰。起初的特定嚴重罪行涵蓋謀殺、過失殺人、嚴重傷人、嚴重襲擊、非法闖入住宅、商業場所搶劫、危險駕駛導致他人死亡或重傷等。今年4月，立法進一步擴大，新增20項罪行，適用罪行總數增至33項。