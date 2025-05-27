美私募基金擬向嵐橋集團　洽購達爾文港租約

澳洲傳媒周一（26日）報道，一間美國私募基金計劃向中國嵐橋集團提出購買澳洲北領地達爾文港99年租約。一名澳洲官員透露，嵐橋集團可能會接受接近10億澳元（約50.7億港元）的報價。中國外交部發言人毛寧周二（27日）回應指，有關中國企業是透過市場方式獲得達爾文港租約，其合法權益應受充分保護。

報道指，美國私募基金Cerberus Capital Management計劃向嵐橋集團提出的報價略高於嵐橋2015年支付的5.06億澳元（約25.7億港元）。嵐橋集團在澳洲的非執行董事奧康納周二回應指，集團尚未收到政府任何層級的報價或接洽，達爾文港照常營運，將繼續專注於業務增長。

Cerberus Capital Management總部設於美國紐約，與特朗普政府有一定聯繫，其聯合創始人范伯格（Steve Feinberg）於今年3月被任命為美國國防部副部長。澳洲總理阿爾巴內塞上個競選時揚言，達爾文港是澳洲戰略資產，必須掌控在澳洲人手中，政府正制訂計劃取回達爾文港控制權。中國官媒周二發表社評警告，如果澳洲強行收回達爾文港，將為美國在澳洲北部推動軍事布局清障開道，一旦部分甚至全部港口功能轉化為軍事用途，正常的港航物流活動將讓位於軍事演習、艦隊補給和戰略儲備，當地民生和產業難以正常發展，將為澳洲埋下遺患無窮的禍根。