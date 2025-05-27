涉向華洩美韓軍演機密　被捕韓兵有中國背景

南韓傳媒周二（27日）報道，一名南韓現役士兵涉嫌向中國解放軍情報部門洩露美韓聯合軍演機密已被起訴，該名士兵是在中國出生長大的中韓混血兒，外祖父曾任中國火箭軍軍官。

案情指，涉案士兵2023年12月以南韓陸軍現役身份入伍後在前線部隊當補給兵，曾在中國社交網上傳自己的軍裝照片，由此與解放軍聯合參謀部情報局天津工作處所屬的一個工作小組聯繫上。去年8月，士兵在休假期間赴北京與中國情報人員接觸，並取酬成為情報員，承諾透過手機上的IP傳輸程序提供軍事機密。士兵歸隊後依指令向中國情報機關傳送美韓「自由護盾」聯合軍演資料，內容涉及駐韓美軍基地名稱、增兵計劃，以及可能成為敵方精準打擊目標的關鍵位置等。此外，士兵還洩漏包括美韓聯演負責人的所屬單位、軍階、姓名、聯絡方式等個人訊息，以及美韓聯軍司令部各類手冊目錄等。

士兵於上月18日被捕，本月中旬以涉嫌普通利敵罪被起訴。韓軍檢察部門起訴書顯示，士兵2003年出生於中國，父親是南韓人，母親是中國人。他在北京與外祖父母一起生活長大，2008年在南韓短暫居留約5個月，其外祖父為2005年退役的中國火箭軍軍官。