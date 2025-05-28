南非總統表示　特朗普同意美方出席G20峰會

南非總統拉馬福薩日前表示，美國總統特朗普同意美方參加今年11月在南非舉行的二十國集團（G20）領導人峰會。

拉馬福薩本月19日至22日對美國進行工作訪問，並於本月21日在白宮與特朗普舉行會談，期間氣氛緊張。拉馬福薩在周一（26日）的每周例行簡報中指，特朗普同意美方繼續在G20中發揮重要作用，包括美國參加今年稍後在南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會，屆時南非將把G20輪值主席國身份移交給美國。

南非去年12月1日接任G20輪值主席國，是首個擔任G20輪值主席國的非洲國家。本月20日，美國國務卿魯比奧在國會參議院一場聽證會上指，美國選擇不參加今年由南非主辦的G20會議，無論是外長級別還是總統級別，因為南非一貫與美國政策不一致。魯比奧和美國財長貝森特未出席今年2月在南非舉行的G20外長會以及G20財長和央行行長會議。

今年以來，南非與美國關係一直緊張。特朗普2月炮轟南非頒布的新版《徵用法案》，指摘南非政府沒收土地構成對南非白人的種族歧視，並發布行政令宣布切斷對南非援助。南非國際關係與合作部同月發表聲明說，美國涉南非行政令的基本前提存在事實性錯誤，且忽視了南非殖民主義和種族隔離的沉痛歷史。