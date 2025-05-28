CIA稱大陸為最大威脅　今年恐加強對台施壓

美國中央情報局（CIA）年度報告將出版，有法媒在該報告周三（28日）在法國出版前取得獨家內容。當中指出，中國大陸對全球威脅最高，而且對台灣脅迫日增，今年恐加強施壓；加上解放軍快速現代化，企圖阻擋美國介入太平洋，在阻止甚至擊敗美國軍事干預的能力上可能正取得穩定但不平衡的進展。

據報道，CIA認為主要威脅仍來自中國大陸與俄羅斯，中國大陸作為美國頭號威脅更是民主、共和兩黨罕見共識，幾乎可肯定其有多方面國家戰略，尋求在2030年取代美國成為最具影響力的大國。CIA指出，解放軍正加強在台灣周邊地區行動的範圍、規模和步調，又為維護自身在南海和東海主權而採取激進行動，加劇緊張局勢，大規模網攻手法鎖定美國政府、企業和基建亦引起憂慮，可能在中美爆發衝突時造成破壞。

法國智庫軍事學校戰略研究所（IRSEM）研究員卡龍（Paul Charon）為該報告的法文版撰寫導言，他受訪指出，特朗普政府對CIA內部的「清洗」行動，恐讓中俄情報單位有機可乘，被裁撤的探員或被吸收。另外，美國智庫蘭德公司日前亦發表報告，指解放軍已從烏俄戰爭中吸取混合戰經驗，並認定是未來戰爭特徵，極有可能發生在潛在的台海衝突等中美混合衝突，建議美國政策制定者針對美軍發展、姿態和運用方式作出更適切決定。