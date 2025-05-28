加薩分發物資傳混亂釀死傷　11歲網紅命喪以軍空襲

由美國和以色列支持的加薩人道主義基金會（GHF）周二（27日）連續第二日繞過聯合國等機構在加薩地帶分發人道物資，期間發生混亂。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯指摘以色列國防軍向領取物資人群開火，但以軍否認。另外，加薩年僅11歲的年輕網紅哈馬德（Yaqueen Hammad）傳出在以軍近日空襲中喪命，她生前致力於人道主義活動，經常在難民營發放物資。

數千名巴勒斯坦人周二下午湧向位於拉法的物資分發點，他們最初在鐵絲網陣之間排成長龍等候領取物資，後來疑似拆除鐵絲網，湧入堆放救援物資的空地。GHF指由於領取物資人數過多，分發人員一度撤退。以色列和GHF聲稱哈馬斯試圖阻撓平民前往分發點，哈馬斯否認。哈馬斯當晚指控，以軍向領取物資人群開火造成至少3人死亡，46人受傷，7人失蹤，GHF稱哈馬斯說法不實。以軍強調，只是向外圍區域嗚槍示警，局勢隨後受控，繼續按計劃分發人道物資。

GHF周一（26日）開始在加薩設置4個物資分發點，知情人士透露，領取援助的巴人必須接受臉部識別系統記錄，巴人憂慮此會成為以軍追蹤他們的工具，選擇不領取物資。紅十字國際委員會首席發言人卡東強調，人道援助不能政治化或軍事化。聯合國秘書長發言人杜加里克重申，聯合國及其合作夥伴有完善機制幫助加薩民眾，批評以色列阻撓聯合國分發物資。