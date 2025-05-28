首相官邸決定用福島核去污土壤　化解安全疑慮

日本政府周二（27日）舉行全體閣僚參加的會議，決定在首相官邸使用福島核事故去污土壤，以化解公眾對安全的疑慮，實現這些土壤的再利用和縣外處置。今次是在福島開展實證項目以外的首次嘗試，政府希望作為先例帶動引入各地公共工程等方面，但未知能否獲接受。

日本政府在閣僚會議上敲定基本方針，內容包括推進去污土壤的再利用，充實對貯藏設施與使用現場的參觀活動等，以及推進最終處置場候選地甄選流程具體化。官房長官林芳正表示，爭取國民廣泛理解很重要，會指示各部門就必要性和安全性發布資訊。福島第一核電站周邊儲存的去污土壤約有1,400萬立方米，法律寫明2045年3月底之前在縣外最終處置。

另外，日本北海道壽都町開展核電站高放射性廢棄物最終處置場甄選的文獻調查，周二報告指該町東北部可能存在258萬年前之後活動過的火山痕迹，或令當地不適宜作為處置場。東北電力公司同日公布，女川核電站2號機組一台負責檢測位於反應堆安全殼下方的壓力控制室氫氣濃度儀器數值顯示異常，未影響機組運轉，將在下次定期檢查中調查原因。