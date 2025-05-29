【東方日報世界視線】歐盟難忍以色列　譴責制裁續浮現

由20多個國家外交官組成的代表團，日前在約旦河西岸傑寧市視察人道情況，駐守難民營入口附近的以軍竟向他們鳴槍示警，外交官在傳出槍聲後尋找掩護，幸無人受傷，事件遭國際社會特別是歐盟強烈譴責。

由於歐盟之前表示將重新審視與以色列的政經條約，英國也宣布暫停與以國的自由貿易協定談判，希望藉此施壓以色列，勿擴大在加薩的軍事行動，並允許更多人道物資進入，以軍今次鳴槍示警，可能是就此作出回應。

2023年10月以巴衝突爆發至今，歐盟與以色列的關係持續惡化，尤其是以軍最近啟動對加薩的「基甸戰車行動」，旨在全面佔領加薩，救出所有目前仍被哈馬斯扣留的人質，更無差別殺害平民。

歐盟成員國中的德國、奧地利及匈牙利，對以色列的態度一向較包容，愛爾蘭、葡萄牙及西班牙則相對較反感，2024年5月，西班牙、愛爾蘭和挪威宣布正式承認巴勒斯坦國。去年11月，歐洲一個調查發現，英國、丹麥、德國、意大利、西班牙及瑞典，認為以色列在加薩的軍事行動太暴戾，比認為合理的超過一倍，使歐盟各國政府感到壓力，歐盟的態度亦開始轉變，如今最難忍受的是以軍阻止人道物資送往加薩及濫殺無辜，已考慮制裁以色列內閣成員，更計劃停止向以色列出口軍事物資。這個來得太遲的決定，當然使內塔尼亞胡政府非常憤怒。

禁運軍火 遏止殺戮

以色列極右翼財長斯莫特里赫日前接受專訪，聲言以色列會重新佔領加薩，摧毀哈馬斯，並將大量巴勒斯坦人驅逐到鄰國。儘管國際齊聲譴責斯莫特里赫的種族滅絕言論，但內塔尼亞胡居然在社交平台表示這是真話，更指以色列消滅哈馬斯及佔領加薩，是文明對付野蠻的戰爭，以色列不會理會歐盟的指指點點。

雖然歐盟個別國家可對以色列實施制裁及禁運，但歐盟整體難以達成共識，以及沒有能力全面遏制以國，只有美國才能遏制以色列。事實上，美國總統特朗普也開始對內塔尼亞胡非常厭惡，有消息指特氏會邀請內塔尼亞胡的死對頭、前總理貝內特（Naftali Bennett）到白宮訪問。歐盟如果對以色列實施禁運，肯定會影響以色列民生及打擊內塔尼亞胡政府的威信，不過更重要的是，德國總理默茨不能只是惺惺作態譴責，必須對以色列實施軍火禁運。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻