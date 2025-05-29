古人用鯨骨製工具　可追溯至兩萬年前

國際學術期刊《自然通訊》周二（27日）發表古生物學論文，指人類可能早在兩萬年前已經會使用鯨骨製作工具。相關研究不僅有助於拓展人們對早期人類使用鯨類遺骸的理解，也展示出古代鯨類生態的更多細節。

研究人員對北大西洋比斯開灣周邊遺址發掘的83種骨製工具，以及西班牙聖卡塔琳娜洞穴的另外90件骨骼進行分析，並利用質譜分析和放射性碳定年識別出研究樣本的分類學特徵和年代，發現其中最古老骨骼樣本可以追溯到約1.9萬至2萬年前，這可能是已知最早人類利用鯨類遺骸作為工具的證據，意味居住在沿海地區的古人類很可能將鯨類當成可利用資源。

研究鑑別出的鯨類物種包括抹香鯨、長鬚鯨、藍鯨以及露脊鯨或弓頭鯨，這些物種至今在比斯開灣仍有分布。參與研究的法國國家科學研究中心研究員佩蒂永（Jean-Marc Petillon）表示，古人類不一定會捕鯨，更有可能是透過清理擱淺鯨魚的屍體收集骨頭，這再次證明沿海環境對人類群體的重要性，即使在遙遠過去也是如此。